Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Размер материнского капитала нужно увеличить, исходя из социальной нормы жилья, полагает глава комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. Его цитирует РИА Новости.

Эксперт полагает, что назрела модернизация программы материнского капитала, так как его нужно оценивать не в рублях, а в квадратных метрах жилья. При нынешней стоимости жилья даже на максимальный размер капитала можно приобрести в среднем восемь квадратных метров, однако социальная норма составляет 18 квадратных метров.

До 67% семей направляют маткапитал на улучшение жилищных условий, поэтому прежде всего следует оценивать эффективность программы, исходя из стоимости квадратного метра, полагает Рыбальченко. Именно поэтому, по его словам, необходимо ориентироваться именно на социальный уровень обеспеченности жильем.

Ранее сообщалось, что всё чаще и чаще семьи Татарстана маткапитал используют, чтобы внести первый взнос по ипотеке, погасить имеющийся кредит или приобрести участок для застройки. Деньги, полученные за рождение ребенка, можно также использовать для оплаты образования ребенка. В редких случаях его целесообразно потратить на адаптацию в обществе ребенка с инвалидностью. Если же доход семьи ниже прожиточного минимума в регионе, из маткапитала можно получать ежемесячные выплаты, чтобы сводить концы с концами.

