Общество
16 июля 00:01
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«Вечерняя Казань»

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Признав сделку недействительной, суд Татарстана взыскал с фирмы 41 млн рублей

Деньги предназначались для уплаты таможенных платежей.

Признав сделку недействительной, суд Татарстана взыскал с фирмы 41 млн рублей

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Приволжская транспортная прокуратура проверила исполнение законодательства о противодействии легализации денежных средств, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.  

Проверка показала, что в марте 2024 года коммерческая организация перечислила на казначейский счет Приволжского таможенного управления более 41 миллиона рублей для уплаты таможенных платежей. Эти деньги были получены организацией ранее по 22 фиктивным договорам поставки и оказания услуг. Позже для придания правомерного вида происхождению денег организация пыталась вернуть их со счета таможенного органа.  

Приволжская транспортная прокуратура подала иск в Арбитражный суд Татарстана. Он признал сделки недействительными и взыскал в доход государства незаконно полученные денежные средства.  

Решение суда исполнено, деньги поступили на счет казначейства, сообщает Генпрокуратура России.

Ранее суд признал контракт Буинского театра недействительным. Документ был заключен с нарушением антикоррупционного законодательства.

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