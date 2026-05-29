Кетчупы и майонезы под брендом Mr.Ricco вошли в пятёрку самых популярных брендов России в своих категориях.

Казанский жировой комбинат по итогам 2025 года увеличил производство майонезной продукции на 27 процентов – до 62,5 тысячи тонн. Объем реализации данной категории вырос также на 27 процентов и составил 61,8 тысячи тонн.

«По итогам прошлого года положительную динамику продаж обеспечили расширение дистрибуции, развитие географии присутствия и востребованный ассортимент. Дополнительным драйвером в категории майонезов стали позиции «Провансаль» и «На перепелином яйце», а также выпуск продукции в более удобных для покупателей форматах», – сказал директор по продажам АО «Казанский жировой комбинат» Равиль Фахрутдинов.

Также комбинат нарастил производство продукции сладкой группы – джемов и варенья. По сравнению с предыдущим годом показатель увеличился на 41 процент, достигнув порядка 5,8 тысячи тонн. Реализация продукции этой категории выросла на 32 процента – до 5,4 тысячи тонн.

Отметим, по итогам рейтинга NTech-500 в этом году кетчупы и майонезы под брендом Mr.Ricco, выпускаемые Казанским жировым комбинатом, вошли в пятёрку самых популярных брендов России в своих категориях.

Высокие результаты Mr.Ricco показал и в других сегментах: бренд занял 7-е место в категории сладкой консервации и 13-е – в категории растительных масел. Казанский жировой комбинат стал единственным производителем из Татарстана, представленным в рейтинге в категории «растительное масло».

