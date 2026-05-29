Продажи майонезов Казанского жирового комбината выросли на 27 процентов
Кетчупы и майонезы под брендом Mr.Ricco вошли в пятёрку самых популярных брендов России в своих категориях.
Казанский жировой комбинат по итогам 2025 года увеличил производство майонезной продукции на 27 процентов – до 62,5 тысячи тонн. Объем реализации данной категории вырос также на 27 процентов и составил 61,8 тысячи тонн.
«По итогам прошлого года положительную динамику продаж обеспечили расширение дистрибуции, развитие географии присутствия и востребованный ассортимент. Дополнительным драйвером в категории майонезов стали позиции «Провансаль» и «На перепелином яйце», а также выпуск продукции в более удобных для покупателей форматах», – сказал директор по продажам АО «Казанский жировой комбинат» Равиль Фахрутдинов.
Также комбинат нарастил производство продукции сладкой группы – джемов и варенья. По сравнению с предыдущим годом показатель увеличился на 41 процент, достигнув порядка 5,8 тысячи тонн. Реализация продукции этой категории выросла на 32 процента – до 5,4 тысячи тонн.
Отметим, по итогам рейтинга NTech-500 в этом году кетчупы и майонезы под брендом Mr.Ricco, выпускаемые Казанским жировым комбинатом, вошли в пятёрку самых популярных брендов России в своих категориях.
Высокие результаты Mr.Ricco показал и в других сегментах: бренд занял 7-е место в категории сладкой консервации и 13-е – в категории растительных масел. Казанский жировой комбинат стал единственным производителем из Татарстана, представленным в рейтинге в категории «растительное масло».
Ранее мы писали, что на производство молочного цеха в Казани направили более 1 миллиарда рублей. Запуск производства запланирован на середину 2026 года.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Согласно решению суда, совместно нажитым имуществом Инессы Куляжевой и замруководителя исполкома Казани признаны деньги и ценные бумаги на счетах чиновника к моменту их развода.
Возбуждено дело о покушении на убийство.
Сотрудников просили уйти «по собственному».
Дети находятся в удовлетворительном состоянии.
Раису показали, как устроен технологический процесс и провели дегустацию.
В I квартале 2026 года крупные предприятия Татарстана снизили налоговые отчисления, в то время как сектор МСП оказался более устойчивым, продемонстрировав рост. Однако произошло это благодаря налоговой реформе, а не увеличению прибыли.