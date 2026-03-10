Художественный руководитель культового коллектива негативно высказался об англицизмах и предложил ввести на них налог.

Автор фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Название музыкальной группы «Иванушки International» может в скором времени укоротиться — продюсер коллектива и народный артист России Игорь Матвиенко допустил, что придется убрать второе слово из наименования в связи с новым законом об иностранных словах в рекламе, вывесках и информации для потребителей. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, группа будет называться «Иванушки» без International. Матвиенко также заявил, что англицизмы уже «надоели», а для тех, кто хочет продолжить ими пользоваться, можно ввести дополнительный налог.

Ранее сообщалось, что российским артистам могут запретить использовать иностранные псевдонимы. Это касается и производства футболок, брелков и другой продукции от певцов. Нововведение затронет тех, кто по состоянию на 1 марта не успел зарегистрировать сценическое имя.

