ФСК Регион, входящая в структуру ГК ФСК, победила на всероссийской премии «ТОП ЖК» в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Республике Татарстан».

Автор фото: пресс-служба ФСК Регион

Престижную награду, подтверждающую качество и уникальность, получил жилой комплекс комфорт-класса «ФоРест». Проект реализуется в поселке Октябрьский Зеленодольского района Республики Татарстан в концепции «город за городом». Формат позволяет жителям наслаждаться полноценной загородной жизнью с городским комфортом.

«Город за городом» состоит из более чем 20 корпусов высотой от четырех до семи этажей. Клиентам доступно около 2 тысяч квартир общей площадью 85,5 тыс. м² в различных планировочных решениях. Помимо классики, клиентам предлагаются и уникальные форматы – двухуровневые квартиры с выходом на крышу, а также лоты на первых этажах с собственной террасой и отдельным входом. Также предусмотрены различные варианты отделки: предчистовая и чистовая.

Награду вручили первому заместителю генерального директора ФСК Регион Роману Капиносу.

«“ФоРест” – один из любимых наших проектов. Это не просто жилой комплекс, а абсолютно новый взгляд на качество жизни. В “ФоРест” воплощено все лучшее от современности без ее обратной стороны –городского шума и суеты. Мы уверены, что в будущем это место станет только востребованнее, поэтому нет лучше времени для покупки квартиры, чем сегодня. Для всей нашей команды и меня лично награда стала приятным подтверждением, что мы все делаем правильно», – прокомментировал Роман Капинос.

Напомним, что в Республике Татарстан компания строит клубный дом бизнес-класса «Фриссон», который уже признан лучшим в своем классе по версии «Урбан Медиа», а также является обладателем награды за лучшую концепцию благоустройства.

