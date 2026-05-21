Аутлет вызвал жесткие замечания из-за рисков создания транспортного коллапса на федеральной трассе в авиазоне.

Автор фото: kzn.ru

Особое внимание Инвестсовета в Казани привлек проект строительства крупного торгового центра формата аутлет в лаишевском направлении. Он вызвал жесткие замечания из-за рисков создания транспортного коллапса на федеральной трассе в авиазоне. Об этом на профильной пресс-конференции сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана (АИР) Талия Минуллина.

По ее словам, в мировой практике такие объекты всегда строят возле аэропортов, чтобы перехватывать потоки туристов между выселением из гостиниц и рейсами.

- Проект не отложили, но инвестору выдали жесткое поручение: детально проработать логистику, рассчитать стоимость строительства дорожных развязок и организовать пространство так, чтобы разгрузить трассу и упорядочить хаотичные стоянки приаэропортовых такси, - отметила Минуллина.

Она уточнила, что комплекс планируется возвести на территории Большекабанского сельского поселения Лаишевского района. Площадка должна была находиться буквально в двух минутах езды от казанского аэропорта и в непосредственной близости от выставочного центра «Казань Экспо».

Предварительный бюджет проекта превышает 1,5 миллиарда рублей, при этом сам проект предусматривает открытие порядка 120 магазинов ведущих брендов, а также запуск развитой инфраструктуры для отдыха. На территории разместятся разнообразные кафе, рестораны и детские игровые. Для удобства покупателей запланирована огромная парковочная зона на 2,3 тысячи автомобилей.

Ранее мы также писали со слов главы Лаишевского района, что ТЦ будет в формате небольшого городка - на месте построят несколько отдельно стоящих зданий. Внутри откроются магазины в формате аутлет (продажа одежды известных брендов с большими скидками), кафе, детские площадки, парковка.

