Производители косметики и бытовой химии просят снизить страховые взносы
Решение облегчит положение небольших компаний, которых в индустрии большинство.
Льготы в виде снижения страховых взносов за сотрудников с 30% до 7,6% просят производители косметики и бытовой химии. Инициативу исполнительного директора Российской парфюмерно-косметической ассоциации Александры Скоробогатовой поддержали в Минпромторге, но заблокировали в Минфине, пишет «Коммерсантъ».
Решение о снижении взносов облегчит положение небольших компаний, которых в индустрии большинство, говорится в письме. Однако в Минфине заявили, что в бюджете недостаточно средств.
Директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров полагает, что если предоставить льготы парфюмерно-косметическим компаниям, то и бизнес из других отраслей начнет просить об этом. Однако, по словам эксперта, текущий бюджетный баланс и без того находится в тяжелом состоянии.
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