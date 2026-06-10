Решение облегчит положение небольших компаний, которых в индустрии большинство.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Льготы в виде снижения страховых взносов за сотрудников с 30% до 7,6% просят производители косметики и бытовой химии. Инициативу исполнительного директора Российской парфюмерно-косметической ассоциации Александры Скоробогатовой поддержали в Минпромторге, но заблокировали в Минфине, пишет «Коммерсантъ».

Решение о снижении взносов облегчит положение небольших компаний, которых в индустрии большинство, говорится в письме. Однако в Минфине заявили, что в бюджете недостаточно средств.

Директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров полагает, что если предоставить льготы парфюмерно-косметическим компаниям, то и бизнес из других отраслей начнет просить об этом. Однако, по словам эксперта, текущий бюджетный баланс и без того находится в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что рост налоговой нагрузки на салоны красоты введет моду на «натуральность». Рынок бьюти-услуг переживает кризис: спрос падает, а издержки растут из-за налоговых изменений и инфляции. Салоны красоты пытаются адаптироваться, повышая цены и предлагая клиентам новые форматы. Эксперты же ждут волны закрытий бизнесов.

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