Всего Татарстан привлек 35 миллиардов рублей благодаря «КазаньФоруму».

Объем привлеченных средств в рамках партнерских финансов в республике за 2025 год вырос в шесть раз — до 35 миллиардов рублей. Ключевой проект — это пилотный выпуск суккук, исламских облигаций на 3,53 миллиарда рублей для строительства индустриального парка «Северные ворота» в Казани. Сбор заявок начнется 29 мая, заявила глава Агентства инвестиционного развития (АИР) РТ Талия Минуллина.

Доходность обещает быть 14,7 процента годовых. Выплаты планируется проводить ежеквартально, размещение пройдет на московской бирже.

— Еще достаточно есть времени, чтобы все инвесторы изучили инструмент, подготовились и приняли решение об оставлении своей заявки, — резюмировала Минуллина.

Также «КазаньФорум» принес России договоренности про франчайзингу с Саудовской Аравией, которая прибыла в составе большой делегации. Бизнес будет открываться в двухстороннем порядке между странами. Минуллина отметила успешно проведенный форум промышленных палат, который объединил 18 стран.

«Айти Парк», в свою очередь, реализовал в рамках форума программу IT Park Global Go-To-Market, направленную на поиск и развитие экспортных ИТ-решений. В ней поучаствовали более 50 компаний, в итоге 15 победителей получили сертификаты общей стоимостью 1,6 миллиона рублей и примут участие в бизнес-миссии в Катар, где представят свои решения инвесторам и госструктурам в рамках международного ИТ-хаба. Минуллина также рассказала об успешном проведении финтех-хакатона совместно с казахстанским Октобанком. За 48 часов 15 команд разработали решения для задач банков-партнеров. Они разделили призовой фонд в 500 тысяч и были приглашены к сотрудничеству.

Ранее мы писали, что на XVII Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum 2026» съехались представители 103 стран. Это рекордный международный охват за всю историю мероприятия. А главной целью события является укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества.

