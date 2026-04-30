Общество
30 апреля 21:58
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Промышленные теплицы Татарстана оборудовали клеевыми ловушками от вредителей

Пять тысяч «квадратов» хозяйства стараются защитить от паразитов всем известными приспособлениями.

Автор фото: ФГБУ «ЦОК АПК» в РТ

В двух теплицах Нурлатского и Зеленодольского районов установили клеевые ловушки от вредителей. Об этом попросили сами производители, сообщает Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ «ЦОК АПК»).

На пяти тысячах квадратных метров теперь будут проводиться обследования для выявления возможных очагов заражения. Специалисты подчеркивают, что угроз немало. Среди самых опасных вредителей выделяют следующих насекомых: некоторые трипсы, южноамериканская томатная моль, листовой минёр, американская белая бабочка, египетская хлопковая совка, средиземноморская плодовая муха, калифорнийская щитовка, золотистая двухпятнистая совка и не только. Если есть заражение, об этом сразу сообщается в Россельхознадзор.

В ФГБУ «ЦОК АПК» владельцев просят заранее подавать заявку для оборудования клеевыми ловушками. Это поможет эффективнее бороться с угрозами и предотвращать распространение карантинных объектов.

Ранее Россельхознадзор по Татарстану выдал более 1700 карантинных сертификатов. Свыше 1000 отобранных образцов зерновых культур,  рапса, гороха, кукурузы и подсолнечника прошли проверку.

