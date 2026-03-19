Прямое авиасообщение хотят наладить между Татарстаном и провинцией Хубэй в Китае
Между регионами уже подписан Меморандум о взаимопонимании, но сотрудничество намерены закрепить на правительственном уровне.
Между китайским Хубэем и Татарстаном необходимо запустить прямые рейсы. Этот вопрос раис республики Рустам Минниханов обсудил с секретарем комитета коммунистической партии Китая провинции-партнера господином Ван Чжунлинем. Об этом сообщает пресс-служба главы Татарстана.
Между регионами уже подписан Меморандум о взаимопонимании, однако Рустам Минниханов предложил заключить межправительственное соглашение, зафиксировав сотрудничество на новом уровне.
Некоторые проекты между регионами уже реализованы, например активно сотрудничают КФУ и вузы Уханя, столицы провинции. Как отметил господин Ван, личное участие раиса — отличный старт для расширения партнерских отношений. Глава Татарстана добавил, что эффективным форматом является и форум «Волга-Янцзы», участником которого является Хубэй.
Провинция является важным логистическим узлом КНР, а ее столица — Ухань — известна своими оптическими достижениями и производством в этой сфере.
Ранее на деловом форуме «Татарстан – Хубэй» раис заявил, что товарооборот республики и Китая достиг показателя свыше трех миллиардов долларов. Стороны сотрудничают в более чем семи отраслях.
