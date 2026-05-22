Путин назвал «новым фронтом» борьбу за «умы детей»
Такую тему обсудили на встрече с выпускниками программы «Время героев».
Президент России Владимир Путин согласился с высказыванием, что борьба за умы детей - это новый фронт работы правительства. Об этом он заявил зашла на встрече с выпускниками программы «Время героев». Его слова приводит ТАСС.
«Вы сказали о том, что это новый фронт - борьба за воспитание детей, за их умы. С этим полностью согласен», - сказал российский лидер.
Ранее сообщалось, что девятиклассников заставят сдавать устный экзамен по истории. Испытание станет формой допуска к ОГЭ.
