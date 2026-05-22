Такую тему обсудили на встрече с выпускниками программы «Время героев».

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Президент России Владимир Путин согласился с высказыванием, что борьба за умы детей - это новый фронт работы правительства. Об этом он заявил зашла на встрече с выпускниками программы «Время героев». Его слова приводит ТАСС.

«Вы сказали о том, что это новый фронт - борьба за воспитание детей, за их умы. С этим полностью согласен», - сказал российский лидер.

Ранее сообщалось, что девятиклассников заставят сдавать устный экзамен по истории. Испытание станет формой допуска к ОГЭ.

