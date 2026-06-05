Президент надеется, что другие регионы последуют за лучшими субъектами.

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Татарстан в числе регионов, которые эффективно работают над восстановлением и вовлечением в оборот объектов культурного наследия, назвал президент России Владимир Путин во время пленарного заседания ПМЭФ-2026.

Путин заявил, что успешную работу с объектами культурного наследия проводят Ярославская, Нижегородская, Липецкая и Новгородская области, а также Татарстан.

«Рассчитываем, что и другие регионы последуют их примеру», — обратился к присутствующим Путин.

Он также заметил, что в Нацрейтинге состояния инвестиционного климата теперь учитывается показатель, связанный с сокращением инвестиционно-строительного цикла на объектах культурного наследия. В результате планируется ускорить восстановление старинных домов и исторических зданий, вовлечь их в хозяйственный оборот и сделать доступными для посетителей.

Напомним, что Путин также отметил Татарстан как лидера Нацрейтинга инвестклимата. Республика разделила лидерскую позицию с Москвой.

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