Путин назвал Татарстан в числе лидеров по работе с культурным наследием
Президент надеется, что другие регионы последуют за лучшими субъектами.
Татарстан в числе регионов, которые эффективно работают над восстановлением и вовлечением в оборот объектов культурного наследия, назвал президент России Владимир Путин во время пленарного заседания ПМЭФ-2026.
Путин заявил, что успешную работу с объектами культурного наследия проводят Ярославская, Нижегородская, Липецкая и Новгородская области, а также Татарстан.
«Рассчитываем, что и другие регионы последуют их примеру», — обратился к присутствующим Путин.
Он также заметил, что в Нацрейтинге состояния инвестиционного климата теперь учитывается показатель, связанный с сокращением инвестиционно-строительного цикла на объектах культурного наследия. В результате планируется ускорить восстановление старинных домов и исторических зданий, вовлечь их в хозяйственный оборот и сделать доступными для посетителей.
Напомним, что Путин также отметил Татарстан как лидера Нацрейтинга инвестклимата. Республика разделила лидерскую позицию с Москвой.
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