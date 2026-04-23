Глава государства дал поручение по бесперебойной работе жизненно-обеспечивающих сервисов.

Автор фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин обратил внимание на сбои в работе интернета в некоторых регионах и мегаполисах. В приоритете здесь — безопасность людей, подчеркнул он. Однако если информировать жителей об отключении заранее, то преступники тоже смогут что-то заподозрить и сменить планы — пострадает оперативная работа.

«Широкое информирование заранее может нанести ущерб оперативной разработке, потому что преступники тоже все слышат и видят», - заявил президент во время совещания с Кабмином.

Источник: kremlin.ru

Тем не менее Путин призвал информировать людей уже по факту того, что происходило. А также стоит обеспечить тесную координацию между правоохранительными органами и гражданскими структурами, чтобы находить оптимальные решения.

Помимо прочего глава государства поручил проработать механизм бесперебойной работы жизненно-обеспечивающих сервисов. Сейчас при отсутствии средств на счете пользователям все равно доступны экстренные звонки — подобным образом стоит поступить и в порталом Госуслуг, платежными системами, сервисами записи к врачу. К тому же такие технологические возможности имеются.

Ранее Дмитрий Песков заявлял, что профильные службы работают над нормализацией работы Сети в России. Пресс-секретарь президента признал, что проблемы с интернетом в стране действительно есть — разные ресурсы работают с перебоями.

