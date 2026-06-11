Общество
11 июня 07:57
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«Вечерняя Казань»

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Путин подписал закон о наказании за подделку справок об опасных болезнях

За фальшивую справку через интернет грозит до шести лет колонии.

Путин подписал закон о наказании за подделку справок об опасных болезнях

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В России вводится уголовная ответственность за подделку и продажу медицинских справок об отсутствии опасных заболеваний. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Наказание зависит от тяжести преступления. Если человек просто подделал или использовал фальшивую справку об отсутствии опасного для окружающих заболевания, ему грозит до четырёх лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей. Если речь идёт о справке об отсутствии инфекционной болезни — до пяти лет и штраф до полутора миллионов.

Для тех, кто действовал через интернет, использовал служебное положение, вступил в сговор или заметал следы другого преступления, срок вырастает до шести лет, а штраф — до двух миллионов рублей. Самое строгое наказание — до восьми лет колонии и штраф до трёх миллионов рублей — ждёт участников организованных групп, а также тех, чьи действия привели к массовому заражению людей или другим тяжёлым последствиям.

Ранее мы писали, что Минздрав предложил сократить срок больничного до трёх дней для часто болеющих. Тех, кто за полгода брал больничный четыре раза и чаще, направят на врачебную комиссию.

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