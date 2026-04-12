Путин поздравил православных с Пасхой
Президент подчеркнул, что Русская православная церковь и другие христианские конфессии важны для сохранения культурного наследия, укрепления семейных ценностей и воспитания молодежи.
Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан страны с Пасхой. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.
В своем обращении глава государства отметил, что этот праздник приносит радость, веру в победу жизни и торжество любви, добра и справедливости миллионам людей. Пасха объединяет людей вокруг традиционных ценностей и идеалов.
Путин подчеркнул, что Русская православная церковь и другие христианские конфессии важны для сохранения культурного наследия, укрепления семейных ценностей и воспитания молодежи. Религиозные организации сотрудничают с государством, способствуют межрелигиозному и межнациональному диалогу, поддерживают участников специальной военной операции и их семьи.
Президент выразил глубокое уважение к этой многогранной деятельности и в завершение пожелал всем здоровья и благополучия.
Ранее мы писали, что в соборе Казанской иконы Божией Матери состоялось пасхальное богослужение.
Сотни верующих Татарстана и гостей республики вышли на крестный ход. А также Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Пасхой. Глава республики надеется, что светлый праздник «придаст православным верующим новые силы для свершения добрых дел».
