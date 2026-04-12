Общество
12 апреля 08:41
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Путин поздравил православных с Пасхой

Президент подчеркнул, что Русская православная церковь и другие христианские конфессии важны для сохранения культурного наследия, укрепления семейных ценностей и воспитания молодежи.

Автор фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан страны с Пасхой. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

В своем обращении глава государства отметил, что этот праздник приносит радость, веру в победу жизни и торжество любви, добра и справедливости миллионам людей. Пасха объединяет людей вокруг традиционных ценностей и идеалов.

Путин подчеркнул, что Русская православная церковь и другие христианские конфессии важны для сохранения культурного наследия, укрепления семейных ценностей и воспитания молодежи. Религиозные организации сотрудничают с государством, способствуют межрелигиозному и межнациональному диалогу, поддерживают участников специальной военной операции и их семьи.

Президент выразил глубокое уважение к этой многогранной деятельности и в завершение пожелал всем здоровья и благополучия.

Ранее мы писали, что в соборе Казанской иконы Божией Матери состоялось пасхальное богослужение.

Сотни верующих Татарстана и гостей республики вышли на крестный ход. А также Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Пасхой. Глава республики надеется, что светлый праздник «придаст православным верующим новые силы для свершения добрых дел».

Суд Казани выпустил Станислава Шевырева из-под домашнего ареста

Сроки следствия по делу основателя «Волги-Автодор» продлены на два месяца - до 14 июня.

В Казани задержали украинца, убившего сотрудника ОПК

Обвиняемый организовал убийство вместе с сообщниками год назад.

Опубликованы фото сбежавших из вагона в Чувашии заключенных

Преступники разбили окно во время стоянки и выпрыгнули — с тех пор их не удалось найти.

Четыре человека погибли в ДТП с трактором в Татарстане

От полученных травм скончались два водителя и два пассажира.

Суд Казани отправил бывшего прокурора-коррупционера Мухаметзянова в колонию

Подсудимый полностью признал вину.

Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы

В Госдуму внесен законопроект «О цифровой валюте», который определяет правила игры на российском крипторынке. Эксперты отмечают, что он схож с европейским, но все же уникальный. Не исключено, что его примут уже в весеннюю сессию.

Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
