Президент подчеркнул, что Русская православная церковь и другие христианские конфессии важны для сохранения культурного наследия, укрепления семейных ценностей и воспитания молодежи.

Автор фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан страны с Пасхой. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.



В своем обращении глава государства отметил, что этот праздник приносит радость, веру в победу жизни и торжество любви, добра и справедливости миллионам людей. Пасха объединяет людей вокруг традиционных ценностей и идеалов.



Путин подчеркнул, что Русская православная церковь и другие христианские конфессии важны для сохранения культурного наследия, укрепления семейных ценностей и воспитания молодежи. Религиозные организации сотрудничают с государством, способствуют межрелигиозному и межнациональному диалогу, поддерживают участников специальной военной операции и их семьи.



Президент выразил глубокое уважение к этой многогранной деятельности и в завершение пожелал всем здоровья и благополучия.



