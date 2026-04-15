Джакарта считает Москву стратегическим партнером.

Автор фото: kremlin.ru

Посетить форум в Казани «Россия - Исламский мир: KazanForum» пригласил президента Индонезии Прабово Субианто президент России Владимир Путин. Об этом заявил министр иностранных дел азиатской страны Сугионо, передает ТАСС.

Президента Индонезии также позвали на крупную отраслевую выставку «Иннопром» в июле. По словам главы МИДа, Джакарта считает Москву стратегическим партнером в различных сферах, включая экономику и торговлю. Правительства изучают новые возможности для укрепления экономических связей и углубления контактов.

Напомним, в 2025 году на KazanForum приехали представители 96 стран и 82 регионов России. Было проведено больше 200 мероприятий, подписано 130 соглашений, а общее число спикеров превысило тысячу.

Ранее сообщалось, что в 2026 году KazanForum пройдет 14–15 мая в «Казань Экспо». Особенность форума в том, что он совпадет с важным событием — Казань получит статус культурной столицы исламского мира. Это сделает его еще более значимым.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.