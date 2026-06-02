Сотрудники структур Татнефти и «Транснефти – Прикамья» стали заслуженными работниками.

Автор фото: kremlin.ru

Награды и почетные звания президент России Владимир Путин присвоил 13 татарстанцам, указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ольга Кириллова была награждена медалью ордена «Родительская слава» за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена начальник межмуниципального отдела по Аксубаевскому и Новошешминскому районам Управления Росреестра по РТ Лиля Сахабутдинова.

Также орден Почета получил советник при ректорате Казанского государственного аграрного университета Джаудат Файзрахманов за вклад в подготовку специалистов и научно-педагогическую деятельность. Генеральному директору «Жилбытсервиса-М» Заквану Муфазалову присвоили звание «Заслуженный работник ЖКХ РФ».

Сотрудники структур Татнефти и «Транснефти – Прикамья» Ильгам Бадрутдинов, Ильшат Гадиев, Рамзес Зиннуров, Дмитрий Макаров, Рифгат Хакимов и Анис Шакиров получили звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ», а звание «Заслуженный работник транспорта РФ» получил замначальника Горьковской железной дороги Александр Черемнов.

Марии Ишмяковой и Василе Шакирзяновой присвоили звание «Заслуженный работник социальной защиты населения РФ».

