Путин разрешил детям до 14 лет въезд в Абхазию без загранпаспорта
Мера благоприятно скажется на турпотоке.
Президент России Владимир Путин сохранил возможность детям до 14 лет из России въезжать в Абхазию без загранпаспорта. То есть необходимо только свидетельство о рождении. Об этом сообщил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
Возможность сохранится на 2026—2027 годы. Мера серьезно скажется на росте туристического потока в республику, считает Кириенко.
Ранее сообщалось, что туристы из России оказались шокированы скачком цен в Таиланде. Подорожало топливо, за ним начнут дорожать и продукты. По предварительным оценкам, рост туристических трат составит 15–20 процентов.
