Мера благоприятно скажется на турпотоке.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Президент России Владимир Путин сохранил возможность детям до 14 лет из России въезжать в Абхазию без загранпаспорта. То есть необходимо только свидетельство о рождении. Об этом сообщил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Возможность сохранится на 2026—2027 годы. Мера серьезно скажется на росте туристического потока в республику, считает Кириенко.

Ранее сообщалось, что туристы из России оказались шокированы скачком цен в Таиланде.

