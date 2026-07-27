Общество
27 июля 12:03
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«Вечерняя Казань»

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Путин упростил выплаты донорам и ветеранам с инвалидностью

С 2027 года деньги начнут приходить автоматически.

Путин упростил выплаты донорам и ветеранам с инвалидностью

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Президент России Владимир Путин подписал закон, который избавит людей от лишней бумажной волокиты. С 1 января 2027 года несколько важных выплат начнут назначать автоматически, без заявлений и походов по кабинетам.

Первое — пособия и компенсации при осложнениях после прививок. Теперь Социальный фонд сам получит данные из больницы через единую медицинскую систему и начислит деньги. Если случилась трагедия и человек умер, семье нужно будет лишь подать заявление через «Госуслуги», МФЦ или лично в отделении Соцфонда.

Второе — ежегодные выплаты почётным донорам. Их тоже перестанут мучить сбором справок. Информацию фонд возьмёт из базы донорства крови, а назначать выплату теперь будут на федеральном уровне, а не в регионах.

Третье изменение касается ветеранов боевых действий, получивших инвалидность. Им разрешили подавать заявление на набор социальных услуг в любое время, а не в строго отведённые сроки. Услуги начнут предоставлять уже с 1-го числа следующего месяца. Это касается участников афганской войны, ополченцев Дагестана и Донбасса, бойцов СВО, спасателей МЧС и тех, кто занимался разминированием. Главное — подать заявление в течение трёх месяцев после увольнения со службы или установления инвалидности.

Тем, кто уже получает выплаты, переживать не о чем: всё останется в силе, пересматривать основания не будут.

Ранее мы писали, что в России разрабатывают тест-систему для выявления рисков саркопении. Заболевание, при котором у человека с возрастом утрачивается мышечная масса, начинает проявляться уже после 30 лет.

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