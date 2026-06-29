Путин утвердил особые меры мерах для противодействия атакам БПЛА
Военным разрешается использовать РЭБ для пресечения воздушных атак.
Президент России Владимир Путин подписал документ, в котором говорится о мерах обеспечения безопасности и пресечении атак беспилотников в стране. В частности, военнослужащим для защиты объектов разрешается сбивать вражеские БПЛА или выводить их из строя с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Кроме того, позволяется устанавливать особый режим на территории военных городков вооруженных сил РФ.
Утвержден и особый порядок применения отдельных положений российских законов для пресечения воздушных атак. Это касается законов в сфере строительства, реконструкции, капремонта и демонтажа объектов, которые необходимы для оказания помощи ВС РФ.
Большая часть положений документа вступит в силу с момента его опубликования. А нормы об особом режиме в военных городках и о противодействии атакам БПЛА для защиты военных объектов вступят в силу спустя 180 дней с момента опубликования закона.
Ранее Владимир Путин также заявил, что удары ВСУ по инфраструктуре не влияют на ситуацию на фронте. Цель таких атак - довести до раскола российское общество.
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