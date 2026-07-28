Общество
28 июля 09:12
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«Вечерняя Казань»

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Путин увеличил штатную численность армии до двух с половиной миллионов человек

Военнослужащих станет на 25 тысяч больше, указ вступает в силу с 1 августа.

Путин увеличил штатную численность армии до двух с половиной миллионов человек

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооружённых сил. С 1 августа она составит 2 426 130 единиц, из которых 1 535 000 — военнослужащие. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Предыдущий указ был подписан 12 июня этого года. Тогда численность составляла 2,399 миллиона единиц, из них 1,510 миллиона военнослужащих. Таким образом, за полтора месяца штат военных вырос на 25 тысяч человек, а общая численность армии — на 27 тысяч.

Ранее мы писали, что военные пенсии проиндексируют с 1 октября 2026 года. Индексация пройдёт автоматически, окончательная цифра может измениться в сентябре.

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