Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Президент России Владимир Путин подписал указ о запрете вывозить из РФ в страны ЕАЭС наличные рубли на сумму более 100 тысяч долларов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Запрет вступает в силу с 1 апреля 2026 года. Ограничение касается вывоза в государства Евразийского экономического союза — Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан.

Исключение сделали для вылетающих через международные аэропорты, которые определит правительство. В этом случае нужно иметь при себе банковскую выписку, подтверждающую снятие денег.

Ранее мы писали, что банки ужесточили лимиты на снятие наличных: сколько разрешено снимать. Также есть ограничения на одну операцию, снятие по QR-коду или через сторонние банкоматы.

Также сообщалось, что Путин поручил активнее возвращать деньги жертвам мошенников. Президент назвал потерю накоплений «острым и чувствительным вопросом» для людей.

