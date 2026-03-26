Путин запретил вывозить из России в ЕАЭС наличные рубли свыше 100 тысяч долларов
Запрет вступает в силу с 1 апреля 2026 года.
Президент России Владимир Путин подписал указ о запрете вывозить из РФ в страны ЕАЭС наличные рубли на сумму более 100 тысяч долларов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Запрет вступает в силу с 1 апреля 2026 года. Ограничение касается вывоза в государства Евразийского экономического союза — Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан.
Исключение сделали для вылетающих через международные аэропорты, которые определит правительство. В этом случае нужно иметь при себе банковскую выписку, подтверждающую снятие денег.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
