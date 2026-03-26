Общество
26 марта 07:44
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Путин запретил вывозить из России в ЕАЭС наличные рубли свыше 100 тысяч долларов

Запрет вступает в силу с 1 апреля 2026 года.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Президент России Владимир Путин подписал указ о запрете вывозить из РФ в страны ЕАЭС наличные рубли на сумму более 100 тысяч долларов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Запрет вступает в силу с 1 апреля 2026 года. Ограничение касается вывоза в государства Евразийского экономического союза — Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан.

Исключение сделали для вылетающих через международные аэропорты, которые определит правительство. В этом случае нужно иметь при себе банковскую выписку, подтверждающую снятие денег.

Ранее мы писали, что банки ужесточили лимиты на снятие наличных: сколько разрешено снимать. Также есть ограничения на одну операцию, снятие по QR-коду или через сторонние банкоматы.

Также сообщалось, что Путин поручил активнее возвращать деньги жертвам мошенников. Президент назвал потерю накоплений «острым и чувствительным вопросом» для людей.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.