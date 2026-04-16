Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

До конца 2026 года в России планируется зарегистрировать пять новых лекарств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова вице-премьера Татьяны Голиковой.



Как она рассказала на расширенном заседании итоговой коллегии ФМБА России, все новые достижения имеют большое значение для отечественной медицины. В правительстве надеются, что процесс регистрации пройдет успешно, а новые препараты станут частью клинической практики.



Ранее сообщалось, что в России разработали средство от мигреней, инсультов и тревоги. Новое лекарство должно помочь гораздо большему числу пациентов получить облегчение при приступах. Однако для запуска продаж нужны средства — инвестиции партнеров.



Помимо этого, еще одна инновация появилась в стране. В гражданский оборот поступила вакцина от оспы в жевательных таблетках. Препарат называется «ТЭОВак», его создал 48-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны.



