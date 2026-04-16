Пять новых препаратов появится в России
Их зарегистрируют в течение этого года, заявила Голикова.
До конца 2026 года в России планируется зарегистрировать пять новых лекарств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова вице-премьера Татьяны Голиковой.
Как она рассказала на расширенном заседании итоговой коллегии ФМБА России, все новые достижения имеют большое значение для отечественной медицины. В правительстве надеются, что процесс регистрации пройдет успешно, а новые препараты станут частью клинической практики.
Ранее сообщалось, что в России разработали средство от мигреней, инсультов и тревоги. Новое лекарство должно помочь гораздо большему числу пациентов получить облегчение при приступах. Однако для запуска продаж нужны средства — инвестиции партнеров.
Помимо этого, еще одна инновация появилась в стране. В гражданский оборот поступила вакцина от оспы в жевательных таблетках. Препарат называется «ТЭОВак», его создал 48-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны.
Дело осужденного на 10 лет «строгача» полковника чрезвычайного ведомства вернулось в апелляционную инстанцию.
Суд запретил деятельность на 60 суток.
В домах напротив нового театра Камала проводят обновление фасадов — жителей заставили переустанавливать кондиционеры за свой счет и построили хлипкую конструкцию из листов металла с низкими перилами.
Воды не будет с 1:00 14 апреля.
Легенда КВН побывал среди гостей форума «Мост Москва – Татарстан».
Власти хотят модернизовать семейную ипотеку. Размер лимита для регионов с дорогим жильем предлагают повысить вдвое и «привязать» к площади жилья и числу детей в семье. Эксперты считают: это поднимет спрос, но повысит стоимость квартир.