Работающие родители с двумя детьми получат ежегодную семейную выплату
С 1 июня Соцфонд начнёт приём заявок, выплата снизит НДФЛ до шести процентов.
С 1 июня 2026 года Социальный фонд России начнёт принимать заявления на новую ежегодную семейную выплату. Об этом РИА Новости рассказала член комитета Госдумы по труду и соцполитике Екатерина Стенякина.
Претендовать на выплату могут работающие родители, усыновители, опекуны и попечители, у которых двое и более детей. Главное условие — среднедушевой доход семьи не должен превышать полтора регионального прожиточного минимума. Дети при этом должны быть младше 18 лет либо до 23 лет, если учатся очно в колледже или вузе.
Обязательные требования для заявителей: российское гражданство, постоянное проживание в России, статус налогового резидента и отсутствие задолженности по алиментам. Размер выплаты будет зависеть от суммы НДФЛ, уплаченного работающим родителем за предыдущий год.
