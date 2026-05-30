30 мая 10:50
Работающие родители с двумя детьми получат ежегодную семейную выплату

С 1 июня Соцфонд начнёт приём заявок, выплата снизит НДФЛ до шести процентов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С 1 июня 2026 года Социальный фонд России начнёт принимать заявления на новую ежегодную семейную выплату. Об этом РИА Новости рассказала член комитета Госдумы по труду и соцполитике Екатерина Стенякина.

Претендовать на выплату могут работающие родители, усыновители, опекуны и попечители, у которых двое и более детей. Главное условие — среднедушевой доход семьи не должен превышать полтора регионального прожиточного минимума. Дети при этом должны быть младше 18 лет либо до 23 лет, если учатся очно в колледже или вузе.

Обязательные требования для заявителей: российское гражданство, постоянное проживание в России, статус налогового резидента и отсутствие задолженности по алиментам. Размер выплаты будет зависеть от суммы НДФЛ, уплаченного работающим родителем за предыдущий год.

Ранее сообщалось, что бюджет Казани скорректировали: добавлен миллион к поддержке молодых семей. Доходная часть увеличена на 113 миллионов.

