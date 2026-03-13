Работнице из Татарстана, получившей травмы на теплоходе, выплатят компенсацию
В организации нарушили требования законодательства в области охраны труда.
Камская транспортная прокуратура проверила соблюдение требований трудового законодательства после получения травм матросом-поваром на теплоходе.
Несчастный случай произошел в сентябре 2025 года при выполнении уборочных работ на судне. В итоге работница получила тяжелые травмы. Надзорное ведомство установило, что причиной ЧП стало нарушение организацией требований законодательства в области охраны труда.
Государственная инспекция труда по материалам транспортной прокуратуры привлекла допустившее нарушение должностное лицо к административной ответственности. По иску прокуратуры Набережночелнинский городской суд взыскал с работодателя в пользу работника компенсацию морального вреда - 700 тысяч рублей.
