Общество
12 июня 00:54
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«Вечерняя Казань»

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Расписание пригородных поездов из Казани и Канаша изменится

Один из поездов выводится из расписания.

Расписание пригородных поездов из Казани и Канаша изменится

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Расписание пригородных поездов изменится 16 июня из-за технических работ на станции Свияжск. Об этом сообщает  ППК АО «Содружество».  

Так, поезд № 6309 Казань – Свияжск выводится из расписания.

Поезд № 6360 Канаш – Казань отправится из Канаша в 17.17, в Казань прибудет в 19.53.  

Поезд № 6357 Казань – Канаш отправится из Казани в 17.58, прибудет в Канаш в 20.47.  

Поезд № 6327 Казань – Албаба отправится из Казани в 18.33, прибудет в Албабу в 20.25.  

Поезд № 6359 Казань – Свияжск отправится из Казани в 19.49, прибудет в Свияжск в 20.59.  

Поезд № 7024 Канаш – Казань до станции Тюрлема следует действующим расписанием, далее измененным. Прибытие в Казань - в 22.06.  

Подробную информацию по всем маршрутам татарстанцам советуют получать в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее мы писали, что в честь Дня России в Казани отменят плату за парковку. Обычно парковки работают бесплатно по субботам и воскресеньям.

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