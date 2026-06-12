Один из поездов выводится из расписания.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Расписание пригородных поездов изменится 16 июня из-за технических работ на станции Свияжск. Об этом сообщает ППК АО «Содружество».

Так, поезд № 6309 Казань – Свияжск выводится из расписания.

Поезд № 6360 Канаш – Казань отправится из Канаша в 17.17, в Казань прибудет в 19.53.

Поезд № 6357 Казань – Канаш отправится из Казани в 17.58, прибудет в Канаш в 20.47.

Поезд № 6327 Казань – Албаба отправится из Казани в 18.33, прибудет в Албабу в 20.25.

Поезд № 6359 Казань – Свияжск отправится из Казани в 19.49, прибудет в Свияжск в 20.59.

Поезд № 7024 Канаш – Казань до станции Тюрлема следует действующим расписанием, далее измененным. Прибытие в Казань - в 22.06.

Подробную информацию по всем маршрутам татарстанцам советуют получать в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее мы писали, что в честь Дня России в Казани отменят плату за парковку. Обычно парковки работают бесплатно по субботам и воскресеньям.

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