5 мая 12:46
Мария Пояркова

Размер нисаба Курбана увеличился вдвое в Татарстане

В расчет берется не только сумма свободных средств, но и излишек имущества.

Размер нисаба для совершения Курбана по единогласному решению Совета казыев и Совета улемов ДУМ Татарстана определен в размере 100 тысяч рублей. В прошлом году он составлял всего 53 тысячи рублей.

— Нисаб Курбана — это свободные за вычетом долгов и необходимых расходов средства. Когда мы говорим про необходимые расходы, мы имеем в виду базовые потребности. Если у человека есть покушать что-то, если есть крыша над головой, если у него есть попить, если есть одежда, то эти базовые потребности считаются покрытыми, — объяснил казый Казани Булат Мубараков.

Обладание такой суммой делает мусульманина обязанным совершить жертвоприношение в дни Курбана. Это касается и женщин, однако они делают это не «своими руками», а через другого человека.

Речь идет не только о деньгах, а о любом излишке имущества, которое верующий не использует в течение года. Также в порог включается золото, серебро (595 граммов), драгоценности, украшения.

Ранее заместитель муфтия Татарстана, имам-хатыйб мечети Марджани Равиль Зуферов рассказал, что в Татарстане установлена квота в 1800 человек для совершения хаджа, как и в прошлом году. Первая группа паломников вылетит из Казани уже 16 мая.

