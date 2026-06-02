Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане санитарно-эпидемиологическое заключение получили 95% детских лагерей, сообщила на брифинге в Кабмине республики руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Ведомство контролирует 1446 подобных организаций. По данным на 2 июня, разрешение получили 1378 из них. Документ выдали практически всем лагерям с дневным пребыванием детей и лагерям труда и отдыха — по 99%. Среди загородных лагерей разрешение выдали 77 процентам. Пока что меньше всего разрешений получили палаточные лагеря — 49% (22 лагеря из 45).

Патяшина заметила, что все места детского отдыха получают заключения с учетом сроков открытия.

- На 1 июня детей приняли 66 загородных лагерей и четыре палаточных, — уточнила глава ведомства.

В Роспотребнадзоре ведется ежедневный мониторинг за тем, чтобы лагеря открывались только при наличии такого разрешения.

Ранее в Кабмине также рассказали, что татарстанские дети летом будут отдыхать и в сменах «Движения первых», всего они охватят около 13 тысяч несовершеннолетних. В республике будут открыты пять региональных смен и 187 муниципальных, в том числе 38 на базе стационарных лагерей, 8 палаточных, а оставшиеся - на основе пришкольных лагерей.

