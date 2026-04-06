Общество
6 апреля 11:08
Автор материала:Алина Камалютдинова

Речную навигацию в Татарстане хотят продлить на месяц

Объем грузовых перевозок к 2030 году должен достичь 50 миллионов тонн.

Автор фото: kzn.ru

В Татарстане планируют на месяц увеличить период речной навигации грузовых перевозок. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Фарит Ханифов.

По поручению раиса Татарстана Рустама Минниханова, до 2030 года объем грузовых перевозок должен достичь 50 миллионов тонн.

Для достижения этой цели в том числе планируют увеличить период речной навигации и привести в порядок причальную инфраструктуру. Например, на пять процентов увеличился объем пассажироперевозок на речном транспорте. Особенно возрос спрос на коммерческие рейсы. В прошлом году перевезли 172 тысячи человек.

Ежегодно в Татарстане ремонтируют три судна и два дебаркадера в целях развития водного транспорта. Финансирование осуществляется за счёт средств республики.

Ранее мы писали, что недалеко от Ленинской дамбы в столице Татарстана появятся три понтона для трех разных видов судов: речных трамваев, которые будут ездить до Волги, маломерных лодок для перевозок и прогулок, а также для частных катеров, которые, однако, хранить там долгое время не получится.

Популярное
РИА Новости
Названа официальная причина взрыва на Нижнекамскнефтехиме

Основные производственные узлы предприятия не затронуты и продолжают работу.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
В Казани пристава-коррупционера приговорили к штрафу в полмиллиона

Бывший сотрудник регионального управления ФССП Евгений Юдин также не сможет занимать руководящие должности в госструктурах сроком на три года.

соцсети
Среди пострадавших на Нижнекамскнефтехиме - сотрудники подрядных организаций

Специалисты проводили на предприятии ремонтные и строительные работы.

пресс-служба Жилинспекции РТ
Обязана ли управляющая компания убираться в подъездах казанцев

Жилинспекция Татарстана перечислила все обязательные работы.

Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Женщину, убившую и кастрировавшую партнера, оправдали

Решение приняли присяжные.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам

В Татарстане, как и по всей России, выросла доля просроченных платежей: заемщики перестали справляться с кредитами, набранными в 2023—2024 годах. В будущем просрочка и количество банкротов будет расти — к тому ведет стагнация роста доходов.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
