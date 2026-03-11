Большинство мест погребения находятся на Арском и Ново-Татарском кладбищах Казани.

Автор фото: kzn.ru

В Татарстане создали реестр захоронений выдающихся людей, в него уже включили 500 имен. Об этом сообщили в региональном комитете по охране объектов культурного наследия. Перечень размещен на сайте: centr-nasledie.ru/reestr.

Проект стартовал недавно и стал первым подобным опытом в стране. В реестр были включены герои СССР, ученые, деятели культуры и другие выдающиеся личности Татарстана. Большинство могил находятся на Арском и Ново-Татарском кладбищах Казани.

Разработкой реестра занимается экспертный совет при Межведомственной комиссии по увековечиванию выдающихся личностей, состоящий из историков и специалистов по культурному наследию. Решение принимает комиссия на основе официальных обращений и инициатив общественности.

Пополнение реестра новыми именами продолжается.

Напомним, еще несколько лет назад Ильсур Метшин поручил исполкому назначить ответственных лиц, которые будут отвечать за могилы известных личностей. Предложение прозвучало после выступления известного в Казани краеведа Леонида Абрамова, который в очередной раз напомнил о том, какие великие люди похоронены на Арском кладбище. Например, художник Николай Фешин, профессор Карл Фукс, акушер-гинеколог Викторин Груздев и инфекционист Александр Ге. Многие захоронения заброшены, за другими некому ухаживать, поэтому назначение ответственных лиц было необходимо. Мало кто знает, что это не первая идея, связанная с сохранением могил. Уже долгие годы бывший журналист «Вечерней Казани» Любовь Агеева создаёт целый реестр памятных захоронений и активно продвигает идею их сохранения.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.