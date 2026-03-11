Общество
11 марта 10:12
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Реестр захоронений выдающихся людей из 500 имен создали в Татарстане

Большинство мест погребения находятся на Арском и Ново-Татарском кладбищах Казани.

Реестр захоронений выдающихся людей из 500 имен создали в Татарстане

Автор фото: kzn.ru

В Татарстане создали реестр захоронений выдающихся людей, в него уже включили 500 имен. Об этом сообщили в региональном комитете по охране объектов культурного наследия. Перечень размещен на сайте: centr-nasledie.ru/reestr.

Проект стартовал недавно и стал первым подобным опытом в стране. В реестр были включены герои СССР, ученые, деятели культуры и другие выдающиеся личности Татарстана. Большинство могил находятся на Арском и Ново-Татарском кладбищах Казани.

Разработкой реестра занимается экспертный совет при Межведомственной комиссии по увековечиванию выдающихся личностей, состоящий из историков и специалистов по культурному наследию. Решение принимает комиссия на основе официальных обращений и инициатив общественности.

Пополнение реестра новыми именами продолжается.

Напомним, еще несколько лет назад Ильсур Метшин поручил исполкому назначить ответственных лиц, которые будут отвечать за могилы известных личностей. Предложение прозвучало после выступления известного в Казани краеведа Леонида Абрамова, который в очередной раз напомнил о том, какие великие люди похоронены на Арском кладбище. Например, художник Николай Фешин, профессор Карл Фукс, акушер-гинеколог Викторин Груздев и инфекционист Александр Ге. Многие захоронения заброшены, за другими некому ухаживать, поэтому назначение ответственных лиц было необходимо. Мало кто знает, что это не первая идея, связанная с сохранением могил. Уже долгие годы бывший журналист «Вечерней Казани» Любовь Агеева создаёт целый реестр памятных захоронений и активно продвигает идею их сохранения.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
НАСА
Падения кометы на Солнце в начале апреля ждут ученые

Последние дни жизни небесного тела, вероятно, получится увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.

Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Умер один из сооснователей радиостанции «Эхо Москвы»

Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Субподрядчик ПАО «Туполев» получил «условку» по делу о хищении 148 миллионов

Суд обязал фигуранта дела Евгения Половкина выплатить 1,4 миллиона рублей.

соцсети
В Казани сильный пожар на складе с косметикой по улице Родины

Черный дым затянул небо, 20 человек эвакуировались сами.

скриншот видео
ФСБ задержала сотрудников «Флота РТ» по подозрению в вымогательстве взяток

Уголовные дела возбуждены по статьям о получении взятки и посредничестве во взяточничестве.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств

В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Программа долгосрочных сбережений не хайпанула у молодежи
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.