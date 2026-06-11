Особое внимание уделяется транспорту с модифицированной системой выпуска выхлопных газов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Аннулирована регистрация 92 автомобилей в Казани за превышение уровня шума. Об этом сообщили в ГАИ столицы республики со ссылкой на данные с начала года.

В ГАИ продолжают искать транспорт, уровень шума которого превышает установленные нормы. Особое внимание уделяется автомобилям и мотоциклам с модифицированной системой выпуска выхлопных газов, которые могут мешать людям, особенно в ночное время.

Сначала инспекторы составляют протокол, от владельца требуют устранить неисправность. Если изменения не будут устранены, то регистрация транспорта прекращается в одностороннем порядке.

Ранее сообщалось, что в Татарстане придумали новый метод борьбы с питбайкерами. Если раньше детей вместе с родителями наказывали штрафами, то теперь будет грозить до трех лет тюрьмы за незаконную езду.

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