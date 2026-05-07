Религиозный пансионат на 48 учеников построили в Татарстане
Госстройнадзор выдал заключение о соответствии.
Новый пансионат «Захретдин» построили на улице Красноармейской в поселке Апастово, Госстройнадзор выдал заключение о соответствии требованиям проекта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Пансионат представляет собой трехэтажное прямоугольное здание, центром композиции является портал с перспективным арочным сводом и витражом на всю высоту здания. По бокам здания размещены ризалиты лестничных клеток с портальным завершением и арочными витражами. Пансионат рассчитан на 48 учеников, его строительство начато год назад.
В здании имеются холл-рекреация с атриумом на три этажа, гардероб, административная часть, столовая, медчасть, а также учебные кабинеты, студия звукозаписи и жилые комнаты для учащихся. Они состоят из прихожей, спальни и санузла.
Застройщиком объекта является приход мечети «Сулейман» мухтасибата Кировского и Московского районов Казани ЦРО «Духовное Управление мусульман РТ».
Ранее сообщалось, что деревянной мечети с мектебом вернут исторический облик спустя век в Татарстане. Мечеть находится в селе Дусай-Кичу Мензелинского района.
