Госстройнадзор выдал заключение о соответствии.

Автор фото: Инспекция Госстройнадзора РТ

Новый пансионат «Захретдин» построили на улице Красноармейской в поселке Апастово, Госстройнадзор выдал заключение о соответствии требованиям проекта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Пансионат представляет собой трехэтажное прямоугольное здание, центром композиции является портал с перспективным арочным сводом и витражом на всю высоту здания. По бокам здания размещены ризалиты лестничных клеток с портальным завершением и арочными витражами. Пансионат рассчитан на 48 учеников, его строительство начато год назад.

В здании имеются холл-рекреация с атриумом на три этажа, гардероб, административная часть, столовая, медчасть, а также учебные кабинеты, студия звукозаписи и жилые комнаты для учащихся. Они состоят из прихожей, спальни и санузла.

Застройщиком объекта является приход мечети «Сулейман» мухтасибата Кировского и Московского районов Казани ЦРО «Духовное Управление мусульман РТ».

Автор фото: Инспекция Госстройнадзора РТ

Ранее сообщалось, что деревянной мечети с мектебом вернут исторический облик спустя век в Татарстане. Мечеть находится в селе Дусай-Кичу Мензелинского района.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.