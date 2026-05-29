Татарстанцев на улице призвали зайти в ближайшее здание.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане ввели режим «Ракетная опасность», все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Татарстанцев, которые находятся в здании, призвали спуститься на нижние этажи, в подвал или паркинг. При этом нельзя использовать лифт. В квартире лучше всего зайти в помещение без окон, например ванную.

В случае нахождения на улице нужно зайти в ближайшее здание или подземный переход, избегая открытых пространств.

Напомним, перед майскими праздниками в Татарстане также вводили режим ракетной опасности.

Ранее также сообщалось, что атака дронов на Москву 7 мая стала одной из самых сильных в этом году. Больше беспилотников за раз сбивали только в марте.

