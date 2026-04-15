Сильный рост интереса к «соло-материнству», то есть осознанному решению женщин рожать детей без участия партнера, фиксируется в России. Об этом сообщает Baza со ссылкой на данные клиник донорства.

За последние четыре года спрос на процедуры ЭКО и искусственной инсеминации вырос на 40–50%, и все чаще в клиники обращаются состоятельные женщины в возрасте от 30 до 45 лет. Многие клиентки имеют негативный опыт отношений, к тому же социологи связывают тренд с общим недоверием к мужчинам и глобальным стремлением женщин к полной финансовой и личной независимости. Также они стремятся избежать семейных конфликтов или судебных споров при разводе.

Однако психологи говорят об опасности подобного соло-материнства, так как отсутствие второго родителя может привести к формированию нездоровой психологической связи внутри неполной семьи.

«Мать вынуждена быть единственным источником заработка, заботы и воспитания. Есть риск построить симбиотические отношения с ребенком, где он становится неким „заместителем“ партнера», — заметила психолог Ольга Королева.

Ранее сообщалось, что в Татарстане возрастной рекорд поставила 57-летняя женщина, родившая второго ребенка. Самым взрослым отцом стал 64-летний мужчина.

