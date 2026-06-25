Форум продлится три дня.

Автор фото: tatarstan.ru

Президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов рассказал, что ключевая логика форума строится вокруг трех направлений: мультисредность (БПЛА в разных средах: в воздухе, на земле и на воде), автономность (способность беспилотников распознавать обстановку, строить маршрут, передавать друг другу данные и так далее) и подготовка кадров: отрасли нужны не только операторы, но и инженерные команды: конструкторы, программисты и другие.

Деловая программа рассчитана на три дня. Она включает в себя 18 крупных мероприятий. Заявлено более 70 ведущих федеральных экспертов. Есть четыре практические задачи: согласовать позиции государств и регионов, бизнеса, науки и разработчиков относительно приоритета развития беспилотных систем; продемонстрировать решения, которые уже готовы к внедрению и могут быть масштабированы в реальном секторе. Третье - обсудить ключевые ограничения: технологический суверенитет, локализация компонентов, кадровое обеспечение, нормативное регулирование и выход на внешние рынки. И четвертое — выйти на конкретные результаты: дорожные карты, партнерство, пилотные проекты.

В частности, в пленарном заседании «Мультимодальность и автономность — ключевые тренды глобальной трансформации транспортных систем» примет участие раис Татарстана Рустам Минниханов.

Ранее мы писали, что международная выставка-форум беспилотных авиационных систем «Дрон Экспо 2026», которая состоится в Казани с 8 по 10 июля, соберет свыше 200 ведущих компаний из разных стран, которые представят новейшие разработки в области беспилотных систем и комплектующих.

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