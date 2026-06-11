Минцифры и Роскомнадзор обратились к властям с просьбой отменить ограничения.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Руководство игрового сервиса Roblox дало гарантии, что будет соблюдать российское законодательство и бороться с нежелательным контентом на платформе. Об этом сообщили в Минцифры.

По данным ведомства, корпорация уже запустила механизм ограничения доступа к играм по возрастным группам и пообещала продолжать вычищать запрещённые материалы. В связи с этим Минцифры вместе с Роскомнадзором обратилось в правоохранительные органы с просьбой поддержать снятие ограничений на доступ к Roblox в России.

Напомним, Роскомнадзор заблокировал платформу в начале декабря 2025 года из-за массового распространения материалов, оправдывающих экстремизм и терроризм, призывов к насильственным действиям и пропаганды ЛГБТ*-тематики, признанной в России экстремистской и запрещённой.

Ранее мы писали, что Roblox могут разблокировать в России после гарантий от создателей.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ.

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