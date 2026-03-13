Родители в Казани предпочтут купить квартиру дочери, а не сыну
Большинство выступает за самостоятельность и не собирается помогать детям.
Каждый десятый родитель в Казани охотнее согласится купить квартиру дочери, чем сыну (11 против 4 процентов). Главный аргумент — гарантия безопасности. Даже если дочь выйдет замуж, ей нужна будет своя квартира для спокойствия и защиты. А те, кто выбирает сына, говорят, что это хороший задел для крепкой семьи: будет куда привести жену и детей. Такое исследование провели в Level Group.
Почти четверть родителей (22 процента) указывают, что пол не имеет значения. Помогать детям нужно одинаково. Но большая часть (63 процента) убеждены, что дети должны заработать на квартиру сами.
В пресс-службе Level Group отметили, поддержка родителей при покупке квартиры выступает одним из самых частых сценариев приобретения жилья молодыми людьми. 20 процентов покупателей квартиры в ипотеку смогли заключить сделку именно из-за помощи родителей с первоначальным взносом.
Ранее сообщалось, что семьи в России в среднем копят на первый взнос по ипотеке около двух лет. Супругам необходим годовой доход порядка двух миллионов рублей.
Все самое интересное в нашем телеграм-канале.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Мужчина разбил витрину и поджег петарду.
В будущем сеть современных рынков может стать важной частью городской инфраструктуры.
Речь идет об исторически ценном объекте.
Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.
Маршрут № 7 врезался в маршрут № 1 и влетел в столб.
В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.