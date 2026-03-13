Общество
13 марта 12:19
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Родители в Казани предпочтут купить квартиру дочери, а не сыну

Большинство выступает за самостоятельность и не собирается помогать детям.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Каждый десятый родитель в Казани охотнее согласится купить квартиру дочери, чем сыну (11 против 4 процентов). Главный аргумент — гарантия безопасности. Даже если дочь выйдет замуж, ей нужна будет своя квартира для спокойствия и защиты. А те, кто выбирает сына, говорят, что это хороший задел для крепкой семьи: будет куда привести жену и детей. Такое исследование провели в Level Group.

Почти четверть родителей (22 процента) указывают, что пол не имеет значения. Помогать детям нужно одинаково. Но большая часть (63 процента) убеждены, что дети должны заработать на квартиру сами.

В пресс-службе Level Group отметили, поддержка родителей при покупке квартиры выступает одним из самых частых сценариев приобретения жилья молодыми людьми. 20 процентов покупателей квартиры в ипотеку смогли заключить сделку именно из-за помощи родителей с первоначальным взносом.

Ранее сообщалось, что семьи в России в среднем копят на первый взнос по ипотеке около двух лет. Супругам необходим годовой доход порядка двух миллионов рублей.

