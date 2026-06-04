Рустам Минниханов принял участие в подписании соглашения.

Автор фото: rais.tatarstan.ru

Между правительством Татарстана и Роскосмосом было подписано соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума, в церемонии принял участие глава республики Рустам Минниханов. Об этом сообщили в его пресс-службе.

Планируется вести развитие высокотехнологичных производств, научного, технического и кадрового потенциала, а также использовать промышленную продукцию Татарстана для импортозамещения.

Помимо этого стороны будут выполнять научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы совместно с предприятиями, научными и образовательными организациями, создавать и внедрять передовые технические и технологические решения, вести разработки высокотехнологичной продукции и проводить наукоемкие работы.

Соглашение подразумевает популяризацию космической деятельности, укрепление престижа и сохранение наследия космонавтики.

Ранее сообщалось, что глава «ВК» рассказал Минниханову о проекте по переводу порталов на татарский. Стороны обсудили возможность создания цифрового ID для электросамокатчиков.

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