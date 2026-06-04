Общество
4 июня 19:12
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Роскосмос начнет сотрудничать с Татарстаном для импортозамещения

Рустам Минниханов принял участие в подписании соглашения.

Роскосмос начнет сотрудничать с Татарстаном для импортозамещения

Автор фото: rais.tatarstan.ru

Между правительством Татарстана и Роскосмосом было подписано соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума, в церемонии принял участие глава республики Рустам Минниханов. Об этом сообщили в его пресс-службе.

Планируется вести развитие высокотехнологичных производств, научного, технического и кадрового потенциала, а также использовать промышленную продукцию Татарстана для импортозамещения.

Помимо этого стороны будут выполнять научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы совместно с предприятиями, научными и образовательными организациями, создавать и внедрять передовые технические и технологические решения, вести разработки высокотехнологичной продукции и проводить наукоемкие работы.

Соглашение подразумевает популяризацию космической деятельности, укрепление престижа и сохранение наследия космонавтики.

Ранее сообщалось, что глава «ВК» рассказал Минниханову о проекте по переводу порталов на татарский. Стороны обсудили возможность создания цифрового ID для электросамокатчиков.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
rais.tatarstan.ru
На Кировской дамбе в тестовом режиме заработал курортный комплекс TatarSu

Новый объект посетил глава Татарстана Рустам Минниханов.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В каких селах Татарстана появятся базовые станции со связью и интернетом

У жителей появится возможность общаться с близкими по телефону, пользоваться «Госуслугами», учиться и работать онлайн.

соцсети
Спасшая ребенка из воды жительница Казани поделилась, как потратит 1 млн награды

Девушка получила премию имени Тиграна Кеосаяна, которую выдают людям, рискующим собой ради спасения других.

прокуратура Татарстана
В Татарстане насмерть на питбайке разбилась 14-летняя девочка

Подросток не справилась с управлением и въехала в фонарный столб.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Татарстане главу музея уволили за присваивание премий сотрудников

Женщина пользовалась служебным положением и ежеквартально проворачивала махинацию с выплатами.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей

В условиях экономической стагнации продовольственный ретейл замедлил рост. Ценовая конкуренция усилилась: торговые сети завлекают покупателей акциями и незаметно сокращают ассортимент. Ключевыми каналами становятся онлайн и магазины у дома.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.