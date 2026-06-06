Рекомендуется носить светлую одежду, заправлять брюки в носки или обувь.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Роспотребнадзоре назвали самые надёжные способы уберечься от укусов клещей. Советы простые, но действенные.

Одежда должна быть закрытой и желательно светлой — на ней клеща легче заметить. Брюки обязательно заправлять в носки или обувь. Маленьких детей в парках лучше нести на руках или везти в коляске, а передвигаться стоит по центру дорожек. И главное — каждые 15–20 минут нужно осматривать себя. Вернувшись домой, ещё раз внимательно проверьте и себя, и близких.

В ведомстве также напомнили, что самая эффективная защита от клещевого вирусного энцефалита — это вакцинация, передает РИА Новости.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, обязательно ли укус клеща означает заражение. Опасность представляют клещи, которые уже инфицированы возбудителями заболеваний.

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