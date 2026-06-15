Роспотребнадзор назвал регионы с самой высокой ВИЧ-инфицированностью
Более половины всех впервые заболевших россиян — мужчины.
Чукотский автономный округ оказался регионом с наибольшим количеством ВИЧ-инфицированного населения — заболеваемость составила 114,81 случая на 100 тысяч человек. Это число в 54 раза превышает среднемноголетний уровень. Регионы Приволжья также вошли в список субъектов с высокими показателями, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
На втором месте по заболеваемости ВИЧ оказалась Иркутская область (67,01 случая), а на третьем — Алтайский край (63,73 случая на 100 тысяч человек). Эти показатели в десятки раз превышают обычные. Регионы Урала и Сибири также отличились высокими значениями, а в некоторых субъектах высокая заболеваемость наблюдается именно в сельских поселениях.
В прошлом году мужчины составили большую часть среди впервые заболевших (60 процентов), а по возрастной категории лидируют россияне 40—49 лет (32,2 процента). Наиболее низкие показатели приходятся на молодежь 20—29 лет.
Ранее сообщалось, что в Татарстане заболеваемость онкологией увеличилась на 21,2 процента за несколько лет. Показатель составил 506,4 случая на 100 тысяч человек.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Итоговая сумма зависит от уровня судебной инстанции.
Ограничения движения введут на неделю.
Тревогу забили соседи скандального подсудимого, из его комнаты исходил сильный запах.
Верхние этажи 12-этажки загорелись, жителей эвакуировали.
Цели СВО будут достигнуты.
Оформить микрозайм «до зарплаты» станет сложнее — из-за новых правил МФО обязаны проверять каждого клиента. Рынок охлаждается, но эксперты предупреждают: есть риск, что заемщики, получившие отказ, начнут обращаться к нелегальным кредиторам.