Общество
7 июня 20:14
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«Вечерняя Казань»

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Роспотребнадзор предлагает изменить формат домашних заданий из-за развития ИИ

Современные технологии позволяют выполнить традиционные учебные задания вместо школьника.

Роспотребнадзор предлагает изменить формат домашних заданий из-за развития ИИ

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев призвал пересмотреть формат школьных домашних заданий на фоне активного развития искусственного интеллекта. Об этом он заявил в интервью РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который прошел с 3 по 6 июня.

По словам Музаева, система образования сталкивается с новым вызовом: современные технологии позволяют ИИ выполнять многие традиционные учебные задания вместо школьников. Поэтому важно разрабатывать такие домашние задания, которые искусственный интеллект не сможет сделать за ребенка.

Руководитель ведомства подчеркнул, что акцент следует сместить в сторону практических и проектных задач — они лучше мотивируют учащихся. «Нужен такой формат заданий, который заинтересует ребенка или заставит его, смотивирует к тому действию, что он что‑то должен сделать: или какой‑то проект, или какую‑то практическую часть задания, или что‑то выучить», — отметил Музаев. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЭФ.

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