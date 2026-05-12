Россия и Пакистан договорились упростить визы, скоро подпишут соглашение
Документ подпишут во время визита премьера Пакистана в Москву, заодно обсудят инвестиции и торговлю.
Россия и Пакистан готовятся к подписанию соглашения об упрощении визового режима. Об этом в интервью ТАСС рассказал посол Пакистана в Москве Файсал Нияз Тирмизи. Документ подпишут во время скорого визита в РФ пакистанского премьер-министра Шахбаза Шарифа.
По словам дипломата, это не единственное соглашение, которое готовят стороны. Также планируется подписать договор о сотрудничестве в области культуры и соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве на ближайшие пять лет. Кроме того, речь идёт о российских инвестициях в медицину и промышленность Пакистана.
Посол добавил, что страны уже начали переговоры о присоединении Пакистана к Евразийскому экономическому союзу в рамках соглашения о свободной торговле.
