Россия обсуждает полную отмену виз ещё с четырьмя странами
Вице-премьер Чернышенко напомнил, что в 2025 году безвизовый режим уже ввели с пятью странами.
Россия продолжает расширять список стран, куда можно ездить без виз. Как заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сейчас ведутся переговоры о полной отмене визового режима ещё с четырьмя государствами. Речь идёт о Малайзии, Индонезии, Бахрейне и Кувейте.
Он также напомнил, что в 2025 году Россия уже отменила визы с Китаем, Оманом, Саудовской Аравией, Иорданией и Мьянмой.
Ранее на ПМЭФ рассказали о планах на прямой авиарейс из Казани в Пекин. Такое решение увеличит туристический поток, заявила глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Новый объект посетил глава Татарстана Рустам Минниханов.
Однако есть ряд критериев.
Девушка получила премию имени Тиграна Кеосаяна, которую выдают людям, рискующим собой ради спасения других.
Пассажирка приехала к берегу на такси, а потом пропала.
Только за первый квартал медучреждения закупились препаратами на 2,2 миллиарда рублей.
В условиях экономической стагнации продовольственный ретейл замедлил рост. Ценовая конкуренция усилилась: торговые сети завлекают покупателей акциями и незаметно сокращают ассортимент. Ключевыми каналами становятся онлайн и магазины у дома.