Вице-премьер Чернышенко напомнил, что в 2025 году безвизовый режим уже ввели с пятью странами.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Россия продолжает расширять список стран, куда можно ездить без виз. Как заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сейчас ведутся переговоры о полной отмене визового режима ещё с четырьмя государствами. Речь идёт о Малайзии, Индонезии, Бахрейне и Кувейте.

Он также напомнил, что в 2025 году Россия уже отменила визы с Китаем, Оманом, Саудовской Аравией, Иорданией и Мьянмой.

Ранее на ПМЭФ рассказали о планах на прямой авиарейс из Казани в Пекин. Такое решение увеличит туристический поток, заявила глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

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