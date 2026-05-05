Россиян обманывают мошенники с помощью «сертификатов безопасности»
Аферисты воруют пользовательские данные.
Новую схему для кражи данных придумали мошенники. Они рассылают сообщения о якобы устаревшем сертификате безопасности или необходимости активации защиты счета. Об этом предупреждают банки, пишет «Комсомольская правда».
Для решения проблемы аферисты предлагают установить APK-файл по ссылке из СМС или мессенджера. Россиянам напоминают, что сертификаты безопасности в интернете используются для шифрования данных и подтверждения подлинности веб-сайтов. Браузеры в автоматическом режиме проверяют наличие и действительность этих сертификатов и не разрешают доступ к сайтам с проблемами. На мобильных устройствах сертификаты также необходимы для работы приложений и устанавливаются автоматически доверенными центрами.
А мошенники пользуются такими терминами, чтобы заставить пользователя установить приложение. Стоит обращать внимание на расширение файлов: у фотографий это обычно расширение .jpg, а не .apk. Если файл получен от незнакомца, лучше перепроверить его подлинность.
Ранее сообщалось, что в преддверии Дня Победы мошенники выманивают у пенсионеров личные данные. Все это делается под предлогом вручения подарков и выплат. Жертвами становятся пенсионеры.
