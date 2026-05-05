Общество
5 мая 11:51
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Россиян обманывают мошенники с помощью «сертификатов безопасности»

Аферисты воруют пользовательские данные.

Россиян обманывают мошенники с помощью «сертификатов безопасности»

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Новую схему для кражи данных придумали мошенники. Они рассылают сообщения о якобы устаревшем сертификате безопасности или необходимости активации защиты счета. Об этом предупреждают банки, пишет «Комсомольская правда».

Для решения проблемы аферисты предлагают установить APK-файл по ссылке из СМС или мессенджера. Россиянам напоминают, что сертификаты безопасности в интернете используются для шифрования данных и подтверждения подлинности веб-сайтов. Браузеры в автоматическом режиме проверяют наличие и действительность этих сертификатов и не разрешают доступ к сайтам с проблемами. На мобильных устройствах сертификаты также необходимы для работы приложений и устанавливаются автоматически доверенными центрами.

А мошенники пользуются такими терминами, чтобы заставить пользователя установить приложение. Стоит обращать внимание на расширение файлов: у фотографий это обычно расширение .jpg, а не .apk. Если файл получен от незнакомца, лучше перепроверить его подлинность.

Ранее сообщалось, что в преддверии Дня Победы мошенники выманивают у пенсионеров личные данные. Все это делается под предлогом вручения подарков и выплат. Жертвами становятся пенсионеры.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Госкомитет РТ по биоресурсам
Во время рейда в Татарстане задержали браконьера с краснокнижной рыбой

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

соцсети
Скандальная блогерша из Челнов Агина Алтынбаева попала в ДТП

Авария произошла по пути в Казань.

скриншот видео
Пьяный казанец залез на фасад здания «КАИ ОЛИМП» и повис на вывеске

Мужчина словно Человек-паук залез на стену в одном нижнем белье, но в итоге упал с высоты третьего этажа.

Минздрав Татарстана
Татарстанец едва не умер от укуса змеи

Плюс ко всему мужчину укусил клещ.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Беспилотник ВСУ врезался в многоэтажку в Москве

ПВО отразила атаку нескольких дронов.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»

С потерей доходности депозитов и акций капитал перетекает в сторону облигаций. Что нужно знать начинающему инвестору и как не попасться в ловушку мошенников рассказал младший аналитик отдела анализа финансовых рынков брокера «КИТ Финанс».

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.