Россиян в 2026 году ждут ещё три короткие рабочие недели
Ближайшая начнётся 8 июня из-за Дня России.
В 2026 году работающих россиян ждут ещё три недели, когда трудиться придётся меньше обычного. Это следует из производственного календаря.
Первая короткая неделя начнётся уже 8 июня. В пятницу, 12 июня, страна отмечает День России, поэтому этот день будет выходным. Отдых продлится три дня подряд, а рабочих дней окажется всего четыре.
Следующий раз повезёт в ноябре. День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и разбивает рабочую неделю на две равные части: два дня работаем, день отдыхаем, потом ещё два дня работаем.
И наконец, самая короткая рабочая неделя придётся на конец декабря — с 28-го по 30-е число. Отработав три дня, россияне уйдут на новогодние каникулы.
Ранее мы писали, что татарстанцев ждёт дополнительный выходной в честь Курбан-байрама. Сама дата каждый год смещается по лунному календарю.
В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.