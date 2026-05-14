14 мая 12:57
Россиян в 2026 году ждут ещё три короткие рабочие недели

Ближайшая начнётся 8 июня из-за Дня России.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В 2026 году работающих россиян ждут ещё три недели, когда трудиться придётся меньше обычного. Это следует из производственного календаря.

Первая короткая неделя начнётся уже 8 июня. В пятницу, 12 июня, страна отмечает День России, поэтому этот день будет выходным. Отдых продлится три дня подряд, а рабочих дней окажется всего четыре.

Следующий раз повезёт в ноябре. День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и разбивает рабочую неделю на две равные части: два дня работаем, день отдыхаем, потом ещё два дня работаем.

И наконец, самая короткая рабочая неделя придётся на конец декабря — с 28-го по 30-е число. Отработав три дня, россияне уйдут на новогодние каникулы.

Ранее мы писали, что татарстанцев ждёт дополнительный выходной в честь Курбан-байрама. Сама дата каждый год смещается по лунному календарю.

