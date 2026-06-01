1 июня 10:53
Россиян в июне ждет четырехдневная рабочая неделя

12 июня жители страны будут отмечать День России.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В июне будут длинные выходные в связи с празднованием Дня России, а перед этим короткая рабочая неделя в четыре дня. Об этом свидетельствуют данные производственного календаря.

Четырехдневная рабочая неделя будет с 8 по 11 июня, а 12 июня будут праздновать День России. В предпраздничный день, 11 июня, продолжительность работы сокращается на один час.

Напомним, до этого россияне отдыхали три дня подряд в мае: с 1 по 3 мая в связи с празднованием Дня Весны и Труда и с 9-го по 11-е число на День Победы.

Ранее сократить рабочую неделю на час и оставить отпуск в 28 дней предложила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. В сравнении с другими странами, в России достаточно продолжительный отпуск, но и количество отработанных человеко-часов в год больше, отмечает эксперт. Государство находится в первой десятке по этому показателю.

