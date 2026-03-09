Общество
9 марта 19:26
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Россиянам нужно больше мотивации работать после пенсии, уверены в Совфеде

Сенатор высказал мысль, что важно не просто достигать пенсионного возраста, но и «мыслить стратегически».

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Пенсионная система должна выстраиваться так, чтобы у россиян были причины работать даже после наступления пенсионного возраста, считает сенатор Игорь Мурог, а его слова передаёт «Газета.Ru». Изменения, вступившие в силу с 2025 года, — уже немалый шаг в обозначенную сторону, ведь теперь работающие пенсионеры тоже получают ежегодные индексации. Мурог считает, что система и дальше будет стимулировать более поздний выход на пенсию, сохраняя уже имеющиеся преимущества. Спикер отмечает, что так формируется новый подход, когда важно не только выйти на пенсию, но и «осознанно выстраивать стратегию — работать дольше, чтобы получать больше».

Напомнил также сенатор и про специальные требования к стажу — не менее 25 лет для медперсонала, занятого в сельской местности, или учителей. При этом медикам, которые работают в городах или имеют смешанный стаж, нужно отрабатывать 30 лет. Выработка спецстажа даёт возможность выйти на пенсию досрочно.

В ряде случаев пенсия назначается не сразу же по факту отработки положенного срока, а через несколько лет — это связано с общими параметрами реформы и переходным периодом, подчеркивает Мурог. Также важно помнить, что для выхода на пенсию нужно накопить определенный пенсионный коэффициент - в 2025 году он должен был быть не менее 30.

Ранее сообщалось, что пенсии полностью переводить на цифровые рубли не будут. Депутат Ярослав Нилов заявил, что необходимо уважать привычки старшего поколения, и переход на «третью форму национальной валюты» для пенсионеров будет исключительно добровольным.

