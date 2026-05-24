Общество
24 мая 17:57
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Россиянам объяснили, что делать, если при расчете пенсии не учли часть стажа

Нужно обратиться в Социальный фонд России с заявлением и соответствующими документами.

Россиянам объяснили, что делать, если при расчете пенсии не учли часть стажа

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Восстановить периоды работы, которые не учли при начислении пенсионного стажа, можно при обращении в Социальный фонд. Об этом сообщила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова, передает РИА Новости.

Для проверки данных необходимо запросить выписку из индивидуального лицевого счета. Если там не указана часть трудовой деятельности, то нужно обратиться в Социальный фонд с заявлением и документами, подтверждающими стаж. Для подтверждения может понадобиться трудовая книжка, трудовые договоры, зарплатные ведомости и выписки из приказов о приёме на работу.

При этом для учета стажа используются также социально значимые периоды, включая службу в армии, уход за ребенком до полутора лет, получение пособия по безработице, а также уход за инвалидом I группы.

Сами ошибки при начислении стажа могут появляться из-за технических сбоев или неверных сведений от работодателей.

Ранее сообщалось, что мужчины-пенсионеры в 2026 году получают пенсию выше, чем женщины. В среднем мужчины получают пенсию в 25 353 рубля в месяц, а женщины — 25 204 рубля. Общая средняя пенсия в России находится на уровне 25 254 рублей.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Ильсур Метшин сообщил о подготовке к саммиту Россия – АСЕАН

В мероприятии примут участие представители 11 стран, в числе которых будут главы государств.

Дилия Мингазова / ИД «Вечерняя Казань»
Начвин и Минниханов осмотрели выставку казанского CryptoForum-2026

Форум проходит в столице Татарстана в восьмой раз.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Метеорологи обещают татарстанцам дожди и грозы, но жара останется

Температуры достигнут +31 градуса.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Верховный суд Татарстана оставил в силе приговор по делу «положенца» Бургомистра

Апелляционная инстанция не стала возражать против возвращения материалов в отношении предполагаемых сообщников криминального авторитета в прокуратуру для исправления процессуальных нарушений.

скриншот видео
Известный адвокат Александр Коган скончался в Казани

Пока неизвестны дата и место прощания.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше

О проблемах онкологической службы говорить не принято. Однако всё видно по показателям: число онкопациентов растёт, диспансер работает на износ, а объем финансирования не успевает за темпами роста заболеваемости.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.