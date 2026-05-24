Россиянам объяснили, что делать, если при расчете пенсии не учли часть стажа
Нужно обратиться в Социальный фонд России с заявлением и соответствующими документами.
Восстановить периоды работы, которые не учли при начислении пенсионного стажа, можно при обращении в Социальный фонд. Об этом сообщила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова, передает РИА Новости.
Для проверки данных необходимо запросить выписку из индивидуального лицевого счета. Если там не указана часть трудовой деятельности, то нужно обратиться в Социальный фонд с заявлением и документами, подтверждающими стаж. Для подтверждения может понадобиться трудовая книжка, трудовые договоры, зарплатные ведомости и выписки из приказов о приёме на работу.
При этом для учета стажа используются также социально значимые периоды, включая службу в армии, уход за ребенком до полутора лет, получение пособия по безработице, а также уход за инвалидом I группы.
Сами ошибки при начислении стажа могут появляться из-за технических сбоев или неверных сведений от работодателей.
Ранее сообщалось, что мужчины-пенсионеры в 2026 году получают пенсию выше, чем женщины. В среднем мужчины получают пенсию в 25 353 рубля в месяц, а женщины — 25 204 рубля. Общая средняя пенсия в России находится на уровне 25 254 рублей.
