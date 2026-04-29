Общество
29 апреля 01:25
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Россиянам объяснили, как отличить настоящее видео от «ИИшного»

Нейросеть еще не может овладеть всеми особенностями человеческого тела, заявила эксперт.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Новая эпоха заставляет пользователей Сети внимательнее приглядываться к видео — сгенерированные искусственным интеллектом видео можно распознать по микродефектам мимики. Например, речь и эмоции на лице не совпадают, а при движении черты лица меняются до неузнаваемости. Об этом сообщает «Газета.Ru», приводя слова основательницы школы нейросетей и SMM Ксении Барановой.

Также ИИ плохо даются глаза. Взгляд на таких роликах неестественный, моргание не передано, на зрителя человек не смотрит, свет в зрачке отражается странным образом. Эксперт советует обращать внимание на руки — всем известно, что нейросеть «любит» добавлять лишние пальцы или наоборот уменьшать их количество. Предметы в руках могут постоянно меняться, а сами движения выглядят нелогичными.

Еще один маркер — тени, которые ложатся не по законам физики. Мелкие детали постоянно появляются и исчезают, а если их вообще нет — значит, точно работа ИИ. Речь зачастую сливается в единый текст, а интонация не соответствовать смыслу, как и паузы.

Баранова добавила, что стоит подключать критическое мышление и оценивать, соответствует ли вообще видео реальности.

Ранее эксперт заявил, что в будущем у каждого может появиться цифровой двойник. Он возьмет на себя рутинные задачи.

