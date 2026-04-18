Россиянам раскрыли, что происходит с животными-пенсионерами
Для четвероногих артистов стараются сохранить привычную среду.
Гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков в интервью РИА Новости рассказал, что цирковые животные почтенного возраста отправляются на заслуженную пенсию. Но не в зоопарки, а в природные парки.
«Передача в зоопарки возможна, но приоритет для нас — сохранение привычной среды обитания. В нашей стране созданы и с успехом работают природные парки, которые с радостью принимают наших четвероногих артистов», — пояснил Беляков.
Всемирный день цирка отмечают в третью субботу апреля. В 2026 году праздник выпадает на 18 апреля.
Ранее мы писали, что Госсовете Татарстана подняли вопрос строительства приюта бездомных собак. В республике функционирует всего 17 приютов на 3500 голов.
Также сообщалось, что нового директора зоопарка выбрали в Казани. Асия Гиззатуллина выиграла конкурс.
