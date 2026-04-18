Общество
18 апреля 12:49
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Россиянам раскрыли, что происходит с животными-пенсионерами

Для четвероногих артистов стараются сохранить привычную среду.

Россиянам раскрыли, что происходит с животными-пенсионерами

Автор фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков в интервью РИА Новости рассказал, что цирковые животные почтенного возраста отправляются на заслуженную пенсию. Но не в зоопарки, а в природные парки.

«Передача в зоопарки возможна, но приоритет для нас — сохранение привычной среды обитания. В нашей стране созданы и с успехом работают природные парки, которые с радостью принимают наших четвероногих артистов», — пояснил Беляков.

Всемирный день цирка отмечают в третью субботу апреля. В 2026 году праздник выпадает на 18 апреля.

